Die Straßen heizten sich besonders auf, so Langkammer, seien für solche Temperaturen aber nur bedingt ausgelegt. Vorsorglich sei bereits an einigen Stellen die Geschwindigkeit begrenzt worden. So zum Beispiel auf der A9 bei Landsberg und dem Schkeuditzer Kreuz oder ganz im Süden Sachsen-Anhalts im Bereich Naumburg und Osterfeld sowie auf der A38 bei Merseburg.

Dabei handelt es sich Langkammer zufolge um rein prophylaktische Maßnahmen und das auch nur an besonders sensiblen Stellen. So betreffe es ausschließlich Autobahnabschnitte, wo besonderes viele Reparatur- und Schadstellen seien.

Die Fahrbahnen heizen sich sehr stark auf. Das Abkühlen der Fahrbahn sei dabei aber keine Option, weiß der Landesstraßenbaubehörde-Chef. "Man könnte sie mit Wasser besprühen, aber bei Temperaturen von zur Zeit über 35 Grad und bei Fahrbahntemperaturen teilweise jenseits der 50 oder sogar 60 Grad, kann man sich auch selber ausrechnen, dass das nicht wirklich die gewünscht Wirkung bringt."



Am Mittwoch ist in Deutschland ein neuer Temperaturrekord gemessen worden. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, wurden in Geilenkirchen bei Aachen 40,5 Grad erreicht. In Sachsen-Anhalt war Bernburg mit 37,2 Grad Celsius Spitzenreiter. Am Donnerstag werden noch höhere Temperaturen erwartet.