Für gut vier Wochen bestehen in Sachsen-Anhalt strenge Kontaktbeschränkungen – mit Beginn am Montag, 2. November. Die Vorgaben gehen auf die Bund-Länder-Beschlüsse von Mitte der Woche zurück. Das Ziel: die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu reduzieren. Bereits jetzt könne in zahlreichen Gesundheitsämtern die "vollständige Kontaktnachverfolgung nicht mehr gewährleistet werden", heißt es auch in der Freitag veröffentlichten Änderung der Eindämmungsverordnung in Sachsen-Anhalt, die die Einschränkungen ab Montag regeln soll. Die Verantwortlichen erhoffen sich, mit den strengen Regeln die Kontakte der Menschen massiv zu reduzieren.