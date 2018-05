"Baustelle Sachsen-Anhalt" Viele Bauvorhaben, die nicht im Zeitplan liegen

Verzögerungen gibt es nach Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT auch beim neuen Bürohaus des Umweltbundesamtes in Dessau-Roßlau. An mehreren Stellen der Fassade fehlt Steinwolle, was zu energetischen Mängeln führt. Der Architekt und die Baufirma streiten sich vor Gericht, wer dafür verantwortlich ist. Ursprünglich sollte das Projekt im Juni 2018 abgeschlossen sein. Ein Sprecher des Umweltbundesamtes sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es sei nicht absehbar, wann es mit dem neuen Bürohaus weitergehe.

Zum Bauhausjubiläum im kommenden Jahr soll das Schloss mit seiner einzigartigen Gemäldesammlung wieder öffnen. Bildrechte: IMAGO Teurer wird Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT zufolge die Sanierung von Schloss Georgium in Dessau-Roßlau. Die Arbeiten hatten 2012 begonnen und waren mit vier Millionen Euro veranschlagt. Inzwischen sind die Ausgaben auf 13 Millionen Euro gestiegen. Die Stadtverwaltung hält am Ziel fest, das Schloss im Jahr 2019 wiederzueröffnen.



Eine regelrechte Kostenexplosion hat es bei der Renovierung der Muldebrücke in Dessau-Roßlau gegeben. Grund waren zusätzliche Untersuchungen des Baugrundes und Streitigkeiten um die Kostenübernahme durch die Stadt. Am Ende dauerten die Arbeiten ein Jahr länger als geplant und kosteten 22,4 Millionen Euro. Veranschlagt waren 16,8 Millionen Euro.

Dagegen liegen die Bauarbeiten beim neuen Schwimmbad in Dessau-Roßlau im Zeitplan. Auch der Kostenrahmen von knapp 12 Millionen Euro wird nach Angaben der Stadt nicht überschritten. Eröffnet werden soll das Bad in diesem Sommer.

In der Altmark gibt es auch einige Bauprojekte, die länger dauern als geplant. So sollte das sanierte Winckelmann-Museum in Stendal eigentlich Ende Mai wiedereröffnet werden. Da aber in den Holzbalken zusätzliche Schäden entdeckt worden waren, soll es nun erst im September soweit sein. Dadurch steigen die Kosten um rund 500.000 Euro auf insgesamt 2,8 Millionen Euro. Den Großteil übernimmt das Land.

Ein weiteres Beispiel ist die A14-Nordverlängerung von Magdeburg nach Schwerin. 2011 haben die Arbeiten begonnen. Seitdem gab es immer wieder Klagen und Umweltauflagen. Trotzdem hält das Land Sachsen-Anhalt an seinem Plan fest, die Autobahn bis 2022 fertigzustellen. Das Bundesverkehrsministerium geht von 2030 aus.

In Weißenfels könnte die Sanierung des Marktplatzes länger dauern als geplant. Seit gut einem Jahr wird dort gebaut. Im November sollen die Arbeiten eigentlich beendet sein. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT hat die verantwortliche Firma aber eine sogenannte Bauzeitverlängerungsanzeige eingereicht. Die Stadt hält dennoch am vertraglich festgelegten Termin für die Fertigstellung fest.

Die Große Steinstraße in Halle wird komplett saniert – Abwasser, Leitungen, Straßenbelag und Gleisbett. Bildrechte: MDR/Stefan Bringezu Fristgerecht fertig geworden ist in Weißenfels hingegen die Zeitzer Straße sowie die Kreuzung an der Promenade und die Lobitzscher Straße im Ortsteil Uichteritz.



In Halle kommt es zu Verzögerungen auf der Baustelle in der Großen Steinstraße. Dort werden rund 700 Meter saniert sowie der Joliot-Curie-Platz umgebaut. Von Januar bis Dezember 2018 sollte eigentlich gebaut werden. Durch den harten Winter und zahlreiche archäologische Funde sollen die Arbeiten nun erst im April 2019 fertig sein.

Im Harz fallen vor allem zwei Bauprojekte ins Auge, bei denen es Probleme gab: Die Kosten für die Eisbahn in Schierke haben sich von drei auf neun Millionen Euro erhöht. Sogar komplett gescheitert ist das Winterberg-Projekt im Mühlental. Für 100 Millionen Euro sollte dort das weltweit größte Wintersportzentrum entstehen. Geplant waren unter anderem Skisprungschanzen, eine Langlauf-Loipe sowie Bob- und Rodelbahnen. Eine Bürgerinitiative wehrte sich aber gegen die Pläne. Daraufhin zog sich der Investor zurück.

Gut geklappt hat im Harz die Eröffnung der Hängebrücke an der Rappbodetalsperre. Für drei Millionen Euro hat ein Brüderpaar eine der längsten Seilhängebrücken der Welt gebaut und vor gut einem Jahr eröffnet. Die Brücke ist inzwischen ein Besuchermagnet.

Das Bauministerium von Sachsen-Anhalt ist nicht der Ansicht, dass sich immer mehr Projekte verzögern oder verteuern. Man teile diesen Eindruck nicht, hieß es auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. Die größten Vorhaben in diesem Jahr seien die Autobahnen. Einige seien bereits beendet worden, deutlich schneller als geplant. Andere Großprojekte – etwa der Weiterbau der A14-Nordverlängerung oder der B6n – die über Jahre geplant und realisiert würden, könnten sich durch den jährlichen Preisanstieg in der Baubranche oder eventuell notwendige zusätzliche Maßnahmen für Natur- und Landschaftsschutz verteuern bzw. verzögern.

Für Rainer Monsees, Professor für Bauingenieurwesen an der Hochschule Magdeburg-Stendal, sind Verzögerungen bei Bauprojekten nichts Außergewöhnliches. Monsees sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Nachfrage sei gestiegen, die Baukapazitäten gesunken. Deshalb könnten sich Baufirmen ihre Aufträge aussuchen und auf Vorrat annehmen. Nichtvorhersehbare Probleme gebe es beim Bauen immer. Zudem seien die Bauvorschriften – von Brandschutz bis Entsorgung des Aushubs – komplexer geworden.

Sachsen-Anhalt ist damit keine Ausnahme, sondern eher die Regel in Deutschland. Rainer Monsees, Professor für Bauingenieurwesen an der Hochschule Magdeburg-Stendal

