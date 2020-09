Auf der Bundespressekonferenz in Berlin hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) am Montag die möglichen Gebiete für die atomare Endlagerung in Deutschland verkündet. In einem knapp 400 Seiten langen Bericht sind über 90 Teilgebiete aufgelistet, die als solche in Frage kämen. Laut Stefan Studt, Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung, seien 54 Prozent der bundesdeutschen Fläche momentan geeignet.

Norden Sachsen-Anhalts besonders geeignet

Auch in Sachsen-Anhalt wurden Teilgebiete gefunden, die gute Voraussetzungen besitzen. Besonders die Altmark scheint viele Regionen zu haben, die durch Tongestein und Steinsalze in Frage kämen. Der Ort Waddekath im Altmarkkreis Salzwedel ist ebenfalls in Betracht gezogen worden. Die rund 140 Einwohner des Dorfes an der Grenze zu Niedersachsen bangen schon seit Jahren, dass ihr Ort in die engere Auswahl fallen könnte. Der ausführliche Zwischenbericht erläutert auf über 400 Seiten alle möglichen Flächen ausführlich. Bildrechte: GDI-TH, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS

In Waddekath liegt vor allem Steinsalz unter der Erde. Das sei gut geeignet, weil es eine hohe Wärmeleitfähigkeit besitze, geht es aus dem Zwischenbericht zu den Teilgebieten des BGE hervor. Dadurch könne die entstehende Wärme durch die radioaktiven Abfälle, gut abgeleitet werden. Auch weise das Steinsalz unter Druck plastische Eigenschaften auf, die es ermöglichen, entstandene Risse und Hohlräume im Gestein zu verschließen. Weiterhin sei das Steinsalz undurchlässig gegenüber Gasen und Flüssigkeiten.

Mitte der 1990er Jahre gab es schon einmal erste Überlegungen dort ein atomares Endlager zu errichten. Erfreut sind die Einwohner aber nicht darüber.

Süden Sachsen-Anhalts käme auch in Frage

Doch es gibt noch weitere Gebiete in Sachsen-Anhalt, die für ein Endlager durch die BGE in Betracht gezogen werden. Gebiete, die Steinsalze aufweisen, gibt es ebenso in den Landkreisen Börde, Harz und dem Salzlandkreis. Auch Regionen im Burgen- und Saalekreis wurden als geeignet gesehen. Hier lagern Steinsalze in einer angemessenen Lage und Tiefe.