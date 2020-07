25 Zentimeter sollen ab. Lina aus Wernigerode hat sich das gut überlegt. Und doch fühlt es sich irgendwie komisch für sie an, jetzt beim Friseur zu sitzen – und das lange blonde Haar freiwillig abschneiden zu lassen. Ein mulmiges Gefühl, findet die 12-Jährige. Doch es hat ja einen guten Zweck: Lina will ihre Haare an den Verein für krebskranke Kinder im Harz spenden. Und sie ist nicht die Einzige. Im Gegenteil. In diesen verrückten Corona-Zeiten spenden mehr und mehr Menschen ihr Haar an den Verein.