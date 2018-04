Etwa 2.300 Baustellen in Sachsen-Anhalt hatte das Landesamt im vergangenen Jahr kontrolliert. Dabei sind insgesamt 4.410 Mängel festgestellt worden. Oft fehlten Schutzkleidung oder wichtige Geländer an Gerüsten. "Absturzunfälle enden häufig tödlich", warnt das Landesamt in Dessau-Roßlau . Auch wenn Bauarbeiter in einer Grube arbeiteten, sei erhöhte Vorsicht geboten, da sie leicht verschüttet werden könnten. Daher sei es wichtig, die Erdwände mit entsprechenden Platten zu stabilisieren.