Welterweiter Aktionstag Fridays for Future-Proteste in Sachsen-Anhalt

Vor Beginn der 25. UN-Klimakonferenz, die vom 2. Dezember 2019 bis zum 13. Dezember 2019 in Madrid stattfindet, war für Freitag, den 29. November zum vierten Globalen Klimastreik von Fridays for Future aufgerufen worden.



In Sachsen-Anhalt wird unter anderem in Halle, in Dessau, in Magdeburg, Salzwedel und Stendal demonstriert.



Am 18. Januar 2019 hatten sich etwa 200 Schülerinnen und Schüler an dem Klimastreik beteiligt. Auch am 1. Februar wurden mehrere hundert Teilnehmer bei dem Streik vor dem Landtag in Magdeburg gezählt. Am 24. Mai haben sich Studierende der Uni Halle dem Streik angeschlossen. Etwa 1.000 Menschen haben an der Demonstration in der Innenstadt teilgenommen.



Beim dritten globalen Klimaaktionstag am 20. September 2019 hatten sich in Halle laut Polizei etwa 2.000 Menschen versammelt. Beobachter sprachen von deutlich mehr Teilnehmern. In Magdeburg kamen mehr als 3.000 Menschen zum Klimaprotest zusammen. Am anschließenden Protestzug zum Magdeburger Hasselbachplatz beteiligten sich etwa 4.000 Demonstranten. Aktionen gab es auch in Naumburg, Dessau-Roßlau, Wittenberg, Aschersleben, Quedlinburg, Stendal und Salzwedel.