Erst am Sonntag war das Coronavirus bei einem Arzt am Helios-Krankenhaus in Zerbst nachgewiesen worden. Weil der Mann in Sachsen lebt, wurde der Fall dort in die Statistik aufgenommen. Der Mediziner wird seit der Diagnose zu Hause unter Quarantäne behandelt. Er klage nur über leichte Symptome, hieß es zuletzt. Von den 40 Kontaktpersonen – darunter Mitarbeiter des Krankenhauses und Patienten – hat sich offenbar niemand angesteckt. Wie das Krankenhaus MDR SACHSEN-ANHALT am Montag mitteilte, fielen sämtliche Tests negativ aus.