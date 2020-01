Tierseuche Sachsen-Anhalt wappnet sich gegen Vogelgrippe

Den letzten großen Vogelgrippe-Fall in Sachsen-Anhalt gab es Ende 2016/Anfang 2017. Die ersten Funde gab es im Jerichower Land – dort wurde ein toter Schwan entdeckt – sowie dem Landkreis Harz, wo es eine kleine private Hühnerhaltung traf. Am Ende wurden landesweit 41 Infektionen mit dem H5N8-Erreger bei Wildvögeln und in vier Vogelhaltungen festgestellt. Rund 43.000 Tiere mussten seinerzeit vorsorglich getötet werden – darunter 9.200 Enten aus einem Geflügelbetrieb in Möser im Jerichower Land und 33.000 Legehennen aus einem Betrieb in Brumby im Salzlandkreis. Über Monate galt in ganz Sachsen-Anhalt eine strenge Stallpflicht für Geflügel. Mit Blick auf die deutschlandweite Ausbreitung der Vogelgrippe mit dutzenden Funden sprachen Forscher des Friedrich-Löffler-Instituts von der größten jemals dokumentierten Geflügelpest-Epidemie in der Bundesrepublik.