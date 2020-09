Das Volksbegehren für mehr Lehrer in Sachsen-Anhalt ist gescheitert. Das hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mitgeteilt. Landeschefin Eva Gerth sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag, es seien nicht die erforderlichen 163.000 Unterschriften zusammengekommen.

Die Corona-Pandemie hat Gerth zufolge dem Bündnis gegen Lehrermange, das das Volksbegehren initiiert hat, den Wind aus den Segeln genommen. "Hätten wir von März durchsammeln können, hätten wir das Quorum möglicherweise tatsächlich geschafft." Ihren Angaben zufolge waren Unterschriftensammlungen in großem Umfang geplant, auch auf Straßen und Plätzen. Zum Beispiel hatte sich der Elternrat mit der Fanhilfe des 1. FC Magdeburg in Verbindung gesetzt, um vor dem Fußballstadion zu sammeln. All das war wegen der Corona-Krise nicht möglich.