Halte entfallen vom 19. bis 23. Juni Hauptbahnhöfe in Halle und Erfurt gesperrt

ICE Hamburg/Berlin-Halle/Leipzig-Nürnberg-München

Die Züge halten nicht in Bad Hersfeld, Eisenach, Gotha, Erfurt, Weimar und Naumburg. Es ist mit einer Reisezeitverlängerung bis zu 95 Minuten zu rechnen. Die ICE fahren in Hamburg/Berlin bis zu 80 Minuten früher ab.





ICE Berlin–Halle–Erfurt–Frankfurt (M)

Die Züge halten nicht in Berlin Gesundbrunnen, Berlin Südkreuz, Halle und Erfurt. Es ist mit einer Reisezeitverlängerung bis zu 30 Minuten über Göttingen–Oebisfelde (mit zusätzlichem Halt in Berlin Spandau und Kassel Wilhelmshöhe) zu rechnen. Die ICE fahren in Berlin 30 Minuten früher ab.





ICE Hamburg–Berlin–Halle–Erfurt–Nürnberg–München

Die Züge halten nicht in Coburg und Erfurt. Es kommt zu einer Reisezeitverlängerung von bis zu 60 Minuten, mit zusätzlichem Halt in Naumburg und teilweise in Saalfeld (Saale). Die ICE fahren in Hamburg/Berlin teilweise auch in München 60 Minuten früher ab.





ICE Hamburg–Berlin–Leipzig–Erfurt–Nürnberg–München

Die Züge halten nicht in Coburg und Erfurt. Es kommt zu einer Reisezeitverlängerung von bis zu 60 Minuten, mit zusätzlichem Halt in Naumburg und teilweise in Saalfeld (Saale). Die ICE fahren in Hamburg/Berlin und München 60 Minuten früher ab.





ICE Berlin–Halle–Erfurt–Nürnberg–München

Die Züge halten nicht in Erfurt. Es kommt zu einer Reisezeitverlängerung von bis zu 90 Minuten, mit zusätzlichem Halt in Naumburg. Die ICE fahren in Berlin 90 Minuten früher ab.





ICE Berlin–Nürnberg–Wien

Die Züge halten nicht in Coburg und Erfurt.





ICE Dresden–Leipzig–Erfurt–Wiesbaden

Die Züge halten nicht in Bad Hersfeld, Eisenach, Gotha, Erfurt, Riesa und Dresden. Die ICE beginnen und enden in Leipzig und fahren in Leipzig 80 Minuten früher ab.





IC Köln–Düsseldorf–Kassel–Erfurt–Weimar–Gera

Die Intercity-Züge fahren nicht zwischen Gotha und Weimar. Zwischen Gera und Weimar erhalten die Züge Ersatzzugnummern und fahren in der Regellage.