Sachsen-Anhalt bereitet sich auf die ersten Covid-19 Impfungen vor. In allen Landkreisen und den kreisfreien Städten sind Impfzentren eingerichtet worden. Nun warten die Landkreise auf die ersten Impfdosen. Die erste Impfstoff-Lieferung erhält Sachsen-Anhalt voraussichtlich am Samstag, den 26. Dezember. Sie geht zunächst an ein Zentrallager in Magdeburg. In die Landkreise ausgeliefert werden soll dann am 27. Dezember, wobei der Landkreis Harz seine erste Lieferung womöglich schon am 2. Weihnachtsfeiertag erhält, also am 26. Dezember.