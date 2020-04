1. Es ist zu sichern, dass kranke Schüler*innen und Lehrkräfte nicht am Unterricht teilnehmen. Es ist eine Anwesenheitsliste zu führen. Die Schüler*innen und Lehrkräfte sind zu belehren.



2. Auch in den Klassenräumen sollten die Schüler*innen in der jetzigen Phase einen Abstand von ca. 1,5 Meter einhalten. Eine Belehrung zum Abstandsgebot und auch zum Aufenthalt in den Pausen ist notwendig. Das Händegeben oder Umarmungen sollen unterbleiben.



3. Händewaschen ist und bleibt das A und O. Schüler*innen und Lehrkräfte müssen in den Klassenräumen Gelegenheit zum Händewaschen haben. Ausreichend Seife und Papierhandtücher sind notwendig. Das Händewaschen sollte mehrfach am Tag erfolgen.



4. Dies wird durch den Schulträger in der Form abgesichert, dass neben den Waschbecken in den Schultoiletten bis zur Beendigung der Krise auch zusätzlich alle Klassenräume, in denen ein Waschbecken vorhanden ist, mit mobilen Seifenspendern und Papierhandtüchern ausgestattet werden. Die Reinigung wird durch die Reinigungsfirmen erfolgen.



5. Klassen- und Verwaltungsräume müssen mehrfach täglich ausreichend gelüftet werden. Zuständig sind hier die Lehrkräfte, sonstige Mitarbeiter und die Hausmeister.



6. Eine Reinigung mit handelsüblichen Reinigungsmitteln von Tischen (einmal am Tag) und von Türklinken, Handläufen, Schaltern etc. (zweimal am Tag) ist notwendig. Hierzu erfolgt eine zusätzliche Beauftragung der Reinigungsfirmen durch den Schulträger.



7. Bei Einhaltung der Abstandsregelungen sind für den Schulbetrieb Schutzmasken nach jetzigem Stand nicht notwendig.