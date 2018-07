Durch die trockene und heiße Witterung müssen viele Veranstalter im Land umplanen und zu besonderen Vorsichtsmaßnahmen greifen. In Gräfenhainichen zum Beispiel, wo am Freitag das splash! Festival beginnt, hat sich Ferropolis als Ausrichter des Events darauf eingestellt.

Sprecherin Janine Scharf zufolge wurde das Gras auf dem Zeltgelände kurz gemäht und stark gewässert. Zudem sollen Bauzäune verhindern, dass Festival-Besucher in den benachbarten Wald gehen können. Gleichzeitig wurden die Gäste über die sozialen Medien informiert, dass sie keine Zigarettenkippen wegwerfen sollen. Laut Scharf sind Lagerfeuer auf dem Gelände verboten, es dürfe aber gegrillt werden. Kontrolliert werden soll das von Wachdienst-Mitarbeitern und 20 Kameraden der Feuerwehr. Etwa 25.000 Gäste werden zum splash! Festival in Ferropolis bei Gräfenhainichen erwartet. Bereits vor Tagen wurde im Landkreis Wittenberg die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 ausgerufen.

Die anhaltende Trockenheit wirkt sich auch auf die Lange Nacht der Wissenschaften am Freitag in Halle aus. Dort wird es kein Feuerwerk geben. Die Universität Halle teilte mit, dass dies wegen der anhaltenden Trockenheit und der aktuell geltenden Waldbrandgefahrstufe zu gefährlich sei. Das Instititut für Informatik hatte das Feuerwerk zur Musik von Brahms und Grieg monatelang vorbereitet. Die Aufführung soll nun kommendes Jahr stattfinden.

Auch Campingplatz-Betreiber stellen sich auf die Situation ein und treffen Vorkehrungen. So hat Jochen Nöske, der den Platz am Schachtsee in Wolmirsleben im Salzlandkreis betreibt, nach eigenen Worten Gefahrenstellen schon vor Wochen beseitigt. Zudem seien die Wege geschottert und alle Rasenflächen gemäht worden. Und gegrillt werden dürfe nur an den dafür vorgesehen Stellen.