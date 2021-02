Vorweg: Privater Waffenbesitz ist in Deutschland nur unter der Kontrolle des Staats erlaubt. Wer eine Waffe besitzt – zum Beispiel für den Sport oder die Jagd – muss diese bei der zuständigen Waffenbehörde melden. Die wiederum gibt ihre Daten an das Nationale Waffenregister weiter.

Studierende des Journalismus-Masters in Leipzig wollten wissen, wie viele Schusswaffen es in Deutschland gibt – und fragten bei den rund 550 Waffenbehörden in Deutschland nach. In Sachsen-Anhalt erfasst pro Landkreis je eine Behörde die Waffen. Bei diesen fragten die Studierenden an, wie viele Schusswaffen für den entsprechenden Landkreis registriert seien. Ihre Recherche-Ergebnisse veröffentlichten sie beim Podcast-Radio Detektor FM.