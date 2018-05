Sachsen-Anhalts Feuerwehren mussten bereits am Wochenende zu mehreren kleinen Waldbränden ausrücken. (Symbolbild) Bildrechte: MDR/Rico Löb

Wegen der anhaltenden Trockenheit sind viele Feuerwehren in Sachsen-Anhalt in erhöhter Alarmbereitschaft. Das haben Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT ergeben. Demnach wurden Brandschützer bereits am Wochenende immer wieder zu Waldbränden gerufen.

In der Altmark musste die Feuerwehr etwa nach Rustenberk im Altmarkkreis Salzwedel ausrücken. Dort standen in der Nacht zu Sonntag 4.000 Quadratmeter am Waldrand nahe eines Friedhofs in Flammen, teilte die Polizei mit. 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Außerdem haben zwei Männer in einem Waldstück bei Diesdorf nachts ein kleines Feuer entdeckt. Vor Ort fanden sie einen Kanister mit möglichem Brandbeschleuniger. Die beiden Männer konnten das Feuer löschen. Die Polizei ermittelt. In der Altmark gilt die höchste Waldbrandwarnstufe 5.

Auch in der Region Anhalt hatte die Feuerwehr am Wochenende mit Waldbränden zu tun. In Buschkuhnsdorf bei Jessen standen 1.000 Quadratmeter Wald in Flammen. Zudem brannte bei Wartenburg im Landkreis Wittenberg ein Waldstück. Wie ein Sprecher des Betreuungsforstamtes Annaburg MDR SACHSEN-ANHALT sagte, sind die Wälder aktuell völlig ausgetrocknet. Im Forstamt wird der Zustand der Wälder deshalb mit Kameras überwacht. Sowohl in Teilen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld also auch im Kreis Wittenberg gilt Waldbrandwarnstufe 5.

Im Harz sprechen Experten des Landeszentrums Wald von einer "mittleren Gefährdung". Wie der Kreiswaldbrandschutzbeauftragte Carsten Brett MDR SACHSEN-ANHALT sagte, gilt aktuell Waldbrandwarnstufe 3. Besonders aufpassen müsse man in Kiefernwäldern, in denen der Boden trocken und sandig sei. Das sei etwa im Nordharz rund um Blankenburg der Fall. Im Oberharz dagegen hat sich die Lage nach Regenschauern und Gewittern am vorigen Wochenende entspannt, teilte das Landeszentrum Wald mit.

Die Feuerwehren in Magdeburg und Umgebung mussten trotz der anhaltenden Trockenheit bislang lediglich zu kleineren Flächenbränden ausrücken, etwa im Jerichower Land und im Salzlandkreis. Fünfmal mussten Brandschützer am Wochenende im Salzlandkreis ausrücken. Ein Sprecher des Katastrophenschutzes im Salzlandkreis sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das sei aber keine Seltenheit. Im Jerichower Land hat es laut Feuerwehr in Körbelitz, Jerichow und Lübs gebrannt. Magdeburg und der Landkreis Börde seien bislang verschont geblieben. Die Feuerwehren raten ungeachtet dessen, Wälder aktuell nicht zu betreten.