Die anhaltende Trockenheit macht in Teilen Sachsen-Anhalts Probleme. Betroffen sind vor allem die nördliche Hälfte und der Osten des Landes.

Waldbesitzer und Förster warten dringend auf Regen

So gilt derzeit die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 in den Landkreisen Stendal, Jerichower Land und Wittenberg. Genauso hoch ist das Risiko im Altmarkkreis Salzwedel und in der Nordhälfte des Kreises Börde . Nach Angaben des Landeszentrums Wald dürfen Wälder dort nicht mehr abseits der Wege betreten werden. Behörden und Eigentümer können Waldgebiete sogar komplett sperren.

Förster Karl Busche sagt, dort wo Nadelbäume stehen, ist die Waldbrandgefahr besonders hoch. Nach dem Sturm Friederike mit seinen Schäden haben die Waldbauern die freien Flächen inzwischen wieder aufgeforstet. Doch wegen der Trockenheit droht hier die nächste Katastrophe, denn viele jungen Pflanzen stehen unter extremem Stress und drohen abzusterben.

Schauer werden nicht ausreichen

Nach Informationen des MDR-Wetterstudios werden auch die zu erwarteten Niederschläge, die es in den nächsten Tagen immer wieder geben kann, nicht ausreichen, um die Gefahr zu bannen. Die Niederschlagsmenge sei einfach nicht ausreichend. Entwarnung gebe es lediglich im Süden zwischen dem Mansfelder Land und dem Burgenlandkreis.

Auch die Temperaturen werden nach Angaben des MDR-Wetterstudios noch einmal steigen. Bis Dienstag werden in Teilen Sachsen-Anhalt bis zu 33 Grad erwartet. In der Magdeburger Börde und der Altmark hat des den Angaben zufolge seit dem 19. Mai nicht mehr geregnet.

Auch jetzt Brandstifter unterwegs

Im Altmarkkreis Salzwedel ermittelt die Polizei in zwei Fällen wegen Brandstiftungen in Wäldern. In der Nacht zu Samstag entdeckten zwei Autoinsassen in einem Wald zwischen Diesdorf und Dähre ein kleines Feuer. Unbekannte hatten dort Papier in Brand gesetzt und daneben einen Frostschutzkanister mit möglichem Brandbeschleuniger hinterlassen. Die beiden Männer konnten das kleine Feuer löschen. Am Samstagmorgen wurde ein Waldstück in der Nähe des Friedhofs von Rustenbeck in Brand gesetzt. Dabei brannte Wald in der Größe eines halben Fußballfeldes ab. 60 Feuerwehrleute aus Orten der Umgebung konnten das Feuer löschen.

Bauern und Gärtner bangen um Ernte

Zu schaffen macht die trockene Periode unter anderem auch den Gärtnern bei der Landesgartenschau in Burg. Wie MDR SACHSEN-ANHALT von der Laga-Gärtnerei erfuhr, müssen die Mitarbeiter derzeit in etwa doppelt so viel gießen wie sonst. Statt 150.000 Liter Wasser seien es im Moment täglich rund 300.000 Liter. Dabei haben die Gärtner nach eigenen Angaben auch finanzielle und logistische Herausforderungen zu meistern. Nicht alle Parkanlagen könnten nämlich per Brunnen versorgt werden. In den Ihlegärten und im Flickschupark komme teures Trinkwasser zum Einsatz. Die Flächen bei der Landesgartenschau sind zusammen etwa so groß wie 24 Fußballfelder.

Mit der anhaltenden Trockenheit kämpfen auch die ersten Bauern. Der Sprecher des Bauernverbandes, Christian Apprecht, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Probleme gebe es vor allem in der Altmark und östlich der Elbe. Die sandigen Böden dort könnten deutlich weniger Wasser speichern als die lehmigen Böden in der Magdeburger Börde. Auf Sand könnten pro Quadratmeter für gewöhnlich 30 bis 40 Liter länger gehalten werden. Der lehmige Börde-Boden hingegen halte bis zu 200 Liter pro Quadratmeter zurück. Nach den Worten Apprechts behelfen sich einige Landwirte durch Beregnungsanlagen. Das Gros hoffe aber auf kommende Regenfälle. Von der Trockenheit betroffen seien vor allem das Wintergetreide und der Raps. Diese Pflanzen bilden zurzeit ihre Körner aus.

Schon etwas länger ist die Binnenschifffahrt auf der Elbe nur noch eingeschränkt möglich. Als ungewöhnlich wollte der Chef des Wasser- und Schifffahrtsamtes Magdeburg die aktuelle Situation im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT aber nicht bezeichnen.

Was bedeutet welche Waldbrandgefahrenstufe?