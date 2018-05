Gefahr vor Bränden Höchste Waldbrandstufe in Wittenberg

Die Gefahr vor Waldbränden steigt in Sachsen-Anhalt weiter. Nach Angaben des Landeszentrums Wald ist vor allem der Osten des Landes betroffen. Demnach gilt seit Dienstag im Raum Wittenberg die höchste Warnstufe 5. Das bedeutet, dass in den Wäldern nur noch Wege betreten werden dürfen.

In Salzwedel, Anhalt-Bitterfeld und Dessau-Roßlau gilt derzeit die zweithöchste Stufe 4, ebenso wie im Jerichower Land und Stendal. Am geringsten ist die Waldbrandgefahr aktuell in der südlichen Börde und im Kreis Mansfeld-Südharz, hier gilt Warnstufe 2. Für die übrigen Gebiete wurde Warnstufe 3 ausgerufen.