Waldzustandsbericht 2020 Was gegen den schlechten Zustand der Wälder zu tun ist

Dem Wald in Sachsen-Anhalt geht es auch in diesem Jahr schlecht. Das zeigt der Waldzustandbericht 2020, den das Umweltministerium von Sachsen-Anhalt am Donnerstag vorgestellt hat. Darin zeigt sich, dass sich die Wälder nach den extrem heißen und trockenen Jahren 2018 und 2019 auch in diesem Jahr nicht erholen konnten. Käfer und nun auch Pilze machen den Bäumen zu schaffen. Die wichtigsten Ergebnisse des Berichts im Überblick.