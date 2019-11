Der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Olaf Sendel, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es sei immer die Ultima Ratio, schließlich könne man eine Kugel, die aus der Pistole geschossen kommt und jemanden trifft, nie zurückholen. Es seien Notwehrsituationen oder Situationen, in denen das Leben Unbeteiligter in Gefahr ist. Ob der Einsatz der Dienstwaffe in dem jeweiligen Fall der einzig mögliche Ausweg sei, liege dabei natürlich immer im Ermessen des jeweiligen Einsatzbeamten. Ziel sei es dabei immer, den Tatverdächtigen angriffs- und fluchtunfähig zu machen, erklärt Sendel.

Olaf Sendel, Landesvorsitzender der Polizeigewerkschaft Sachsen-Anhalt Bildrechte: DPolG Sachsen-Anhalt

Nicht schießen sei immer besser, so Sendel. "Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es in solchen Situationen keine Gewinner gibt, sondern letztendlich – und das ist das Traurige und Schlimme – am Ende nur Beschädigte." Auf der einen Seite den Verletzten oder – wie im Weißenfelser Fall – Toten und auf der andere Seite den Beamten, der den Schuss abgefeuert hat. Denn auch für die Beamten ist das Schießen auf Personen kein Alltag.



So kam 2018 bei Einsätzen in Sachsen-Anhalt zweimal die Dienstwaffe von Polizisten zum Einsatz gegen eine Person. Verletzt oder gar getötet wurde in diesen beiden Fällen niemand. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage heraus. In mehr als 500 Fällen mussten die Beamten dagegen ihre Schusswaffe einsetzen, um Tiere zu töten, die gefährlich, krank oder verletzt waren.