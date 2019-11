In Sachsen-Anhalt droht der Klinikbetreiber Ameos streikenden Mitarbeitern mit Konsequenzen. Das geht aus einer internen Mail an die Mitarbeiter hervor, die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt. Ein Streik werde den Erhalt von Fachabteilungen und Arbeitsplätzen gefährden. Für Mitarbeiter würde das unter anderem längere Arbeitswege bedeuten.

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di spricht von einer "harten Drohung und erpresserischem Druck". Sie hatte die Ameos-Beschäftigten am Freitag an den Standorten in Haldensleben, Aschersleben, Staßfurt, Schönebeck, und Bernburg zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Laut ver.di-Verhandlungsführer Bernd Becker hätten sich am Morgen mehr als 400 Streikende an den vier Standorten versammelt.