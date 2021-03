Im Tarifstreik der Metall- und Elektroindustrie sollen in Sachsen-Anhalt erste Warnstreiks anlaufen. Wie die Gewerkschaft IG Metall am Montag mitteilte, sollen unter anderem die Beschäftigten im Werk des Pumpenherstellers KSB zu einem Warnstreik zusammenkommen. Auch am Halberstädter Standort von Linde Hydraulics soll gestreikt werden. Die Streiks sollen vorerst bis zum 3. März andauern, so die Gewerkschaft.