Tarifverhandlungen Warnstreiks bei den Metallern

Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie sind am Dienstagmorgen in den Warnstreik getreten. Nach Angaben der Gewerkschaft wurde in Sachsen-Anhalt in Wernigerode (KSM Castings Group GmbH) und in der Hansestadt Seehausen (Firma Graepel) gestreikt.

Die Gewerkschaft fordert eine befristete Senkung der Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden – teils mit Lohnausgleich – für Schichtarbeiter oder Beschäftigte mit Kindern. Außerdem verlangt sie sechs Prozent mehr Geld.

IG Metall: Vergiftetes Angebot der Gegenseite

Der IG Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger sagte MDR SACHSEN-ANHALT vorab, die Streiks seien nötig, weil die Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde ein inakzeptables Angebot vorgelegt hätten. Es biete keine Basis, um zu einer Einigung zu kommen. Gröger sprach von einem "vergifteten Angebot."

IG Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger will deutliche Verbesserungen durchsetzen. Bildrechte: IMAGO Die Arbeitgeber hätte das Lohnplus von zwei Prozent an die Bedingung geknüpft, dass die Gewerkschaft künftig einer weiteren Ausweitung der Arbeitszeit zustimme, so Gröger. Das sei angesichts des in Sachsen-Anhalt schon jetzt hohen Anteils an Wochenend- und Schichtarbeit nicht zu akzeptieren. Die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie seien "Weltmeister in Sachen Flexibilität", die sich aber leider nicht an familiären Belangen orientiere, sondern an denen des Marktes, der Kunden und der Arbeitgeber.

Auch gäben die "hervorragende wirtschaftliche Entwicklung" und die guten Zukunftsaussichten der Branche mehr her als ein Lohnplus von zwei Prozent. Die Arbeitgeber sollten nach Meinung der Gewerkschaft allein mit Blick auf den Fachkräftemangel auf die Forderungen von IG Metall eingehen. "Wer gute Fachkräfte halten und bekommen will, muss ihnen auch attraktive Arbeitsbedingungen bieten", sagte Gröger. Dazu zähle mehr Flexibilität, damit Beschäftigte Familie und Arbeit in Einklang bringen könnten.

Arbeitgeber können Streik nicht nachvollziehen

Die Arbeitgeber haben schon vorab scharfe Kritik an den Warnstreiks geäußert. Matthias Menger, Hauptgeschäftsführer der Metall- und Elektroindustrie Sachsen-Anhalt, sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Montag, man habe wenig Verständnis für die neuerlichen Warnstreiks.

Arbeitgeber-Vertreter Matthias Menger Bildrechte: AWSA Es dränge sich der Eindruck auf, dass die Gewerkschaft in jedem Fall streiken wolle – egal, was von den Arbeitgebern angeboten werde, so Menger. Man habe schon im Dezember ein erstes und "recht respektables Angebot" vorgelegt. "Die IG Metall hat das nur abgelehnt und sich nicht weiter dazu geäußert", kritisierte Menger. Dass nun wieder gestreikt werde, könne er angesichts der schon festgelegten weiteren Verhandlungsrunde am 16. Januar nicht nachvollziehen.

Angesprochen auf die gute wirtschaftliche Situation der Metall- und Elektrobranche in Sachsen-Anhalt sagte Menger, die Lage sei durchaus solide. Es gebe aber auch eine ganze Reihe von Risiken in der Zukunft, die die Gewerkschaft bei ihren Forderungen ignoriere.

Angesichts der Forderung, die Vollzeit auf bis zu 28 Wochenstunden zu reduzieren, sagte Menger, das korrespondiere "überhaupt nicht" mit der Situation in der Metall- und Elektroindustrie, weder in Sachsen-Anhalt, noch bundesweit. Schon jetzt hätten Firmen in der Branche mit erheblichem Fachkräftemangel zu tun. An allen Ecken und Enden fehlten qualifizierte Arbeitskräfte aus dem sogenannten MINT-Bereich – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Er sagte weiter, dass die Metallindustrie in Sachsen-Anhalt tarifgebunden sei und gut bezahle. Auch profitierten Beschäftigte von familienfreundlichen Arbeitszeiten.

Bleche, Stufen, Sprossen

Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT ist die Firma Graepel in Seehausen mit rund 230 Beschäftigten der größte metallverarbeitende Betrieb im Norden der Altmark. Sie stellt Roste, Treppenstufen und Leitersprossen her.

Die KSM Castings Group in Wernigerode stellt Gussprodukte aus Leichtmetall für die Automobilindustrie her. Nach Angaben der Gewerkschaft arbeiten dort circa 400 Mitarbeiter. Davon würden rund 90 am Dienstag von dem Warnstreik betroffen sein, so die Gewerkschaft.

Am 10. Januar soll nach Angaben der Gewerkschaft bei MKM in Hettstedt im Kreis Mansfeld-Südharz gestreikt werden.

Laut Metall-und Elektroverband Sachsen-Anhalt gibt es in Sachsen-Anhalt insgesamt 45.000 Beschäftigte in der Branche. 10.000 davon arbeiten in tarifgebundenen Unternehmen.

