"Xanthippe" ist gerade erst gegangen, da warnt der Deutsche Wetterdienst schon vor dem nächsten Sturmtief: Laut einer Mitteilung von Sonntagmorgen sind besonders im Harz in Lagen über 1.000 Metern Orkanböen möglich. Dafür verantwortlich ist Sturmtief "Yulia" . Die Meteorologen vom Wetterdienst raten, den Aufenthalt im Freien am Sonntag möglichst zu vermeiden. Bäume könnten entwurzelt werden, Dachziegel oder Äste herabstürzen. Die Warnung gilt bis Montagvormittag.

Vor dem Sturmtief und seinen Folgen warnt auch das Lagezentrum in Innenministerium in Magdeburg. Wanderer sollten vor allem die Wälder im Harz nicht betreten, hieß es. Die Gefahren seien zu groß. Erst am Sonnabend war eine Frau in Wernigerode von einem umstürzenden Baum getroffen worden. Die 63-Jährige aus Nordrhein-Westfalen starb noch vor Ort.