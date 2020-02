Zudem wurde das für Sonntag geplante Winterfest am Josephskreuz bei Stolberg im Südharz vorsorglich abgesagt. Wegen Sturmwarnungen mit starken Böen solle nicht riskiert werden, dass jemand zu Schaden komme, teilten die Veranstalter am Freitag mit. Das Winterfest soll nun am 16. Februar stattfinden.