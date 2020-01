Viele Menschen, auch in Sachsen-Anhalt, wünschen sich flexiblere Arbeitszeiten und möchten gerne deutlich weniger Zeit im Büro oder am Fließband verbringen. Am liebsten natürlich, ohne finanzielle Einbußen hinnehmen zu müssen. Vor allem Beschäftigte im mittleren Alter zwischen 35 und 44 können sich eine Vier-Tage-Woche gut vorstellen. Das ergab eine Umfrage des amerikanischen Personal-Software-Herstellers ADP. Neben Sachsen-Anhalt (49 Prozent Zustimmung) gab es auch in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein besonders hohe Zustimmung zu einem Modell mit Vier-Tage-Woche bei gleichem Gehalt.