An Weihnachten strömen die Menschen in die Kirchen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Friede auf Erden Warum die Weihnachtsbotschaft noch immer aktuell ist

Am Heiligen Abend werden die Kirchen in wieder voll sein. Der Kirchgang zu Weihnachten in vielen Familien Tradition. Den meisten reicht dieser eine Gottesdiensts pro Jahr, weswegen ja auch von sogenannten Weihnachtschristen die Rede ist. Doch was können wir auch heute noch von der alten Weihnachtsbotschaft lernen? Uli Wittstock sprach dazu mit Sachsen-Anhalts Bischöfen.

Bildrechte: Uli Wittstock/Matthias Piekacz von Uli Wittstock, MDR SACHSEN-ANHALT