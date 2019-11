Weniger Sparmöglichkeiten zu DDR-Zeiten

Je älter die Menschen sind, deren Vermögen betrachtet wird, desto größer treten die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland hervor. Im Jahr 2017 hatten laut DIW-Studie 76- bis 80-jährige Ostdeutsche im Durchschnitt ganze 133.000 Euro Vermögen weniger als gleichalte Westdeutsche. In dieser Altersgruppe war der Vermögensunterschied am extremsten.

Eine Erklärung dafür: Zu DDR-Zeiten hat es kaum Möglichkeiten zum Sparen gegeben. DIW-Studienleiter Markus Grabka erklärte MDR SACHSEN-ANHALT, dass es in der DDR beispielsweise kaum möglich war, Betriebsvermögen aufzubauen, also etwa ein Unternehmen zu besitzen. Der Besitz einer eigenen Immobilie sei eher verpönt gewesen. Auch Zugang zu Investitionen in Aktien oder Fonds habe es nicht gegeben. Wichtige Bausteine zum Vermögensaufbau hätten also gefehlt, fasst Grabka zusammen. Es sei nur geblieben, das Geld auf dem Konto zu sammeln. Und das zeigt sich nun insbesondere im vergleichsweise kleinen Vermögen älterer Menschen.

Kleinere Erbschaften

Der große Vermögensunterschied in der älteren Generation wird auch noch auf die Jüngeren Auswirkungen haben. Denn in Ostdeutschland gibt es aufgrund der schlechteren Sparmöglichkeiten in der DDR laut DIW weniger zu vererben. Hinzu komme, dass die ostdeutschen Immobilien derzeit im Durchschnitt weniger wert seien, ergänzt Grabka. Der regionale Unterschied werde noch mindestens eine Generation lang bestehen bleiben.

Geldanlagen mit wenig Rendite

Insbesondere, wer nur wenig Geld sparen und anlegen könne, lege dieses Vermögen lieber sicher an, sagt Grabka. Aber sichere Anlagen wie etwa ein Sparbuch oder Tagesgeldkonto bringen derzeit nur verschwindend wenig Zinsen. Die Rücklagen können so nicht wachsen.

Trotzdem bleiben 40 Prozent der Sachsen-Anhalter laut Vermögensbarometer des DSGV auch in diesem Jahr dem Sparbuch treu. Außerdem bevorzugen sie Tagesgeldkonto oder Festgeld – oder sparen auf dem Girokonto. Gerade letzteres trägt in der aktuellen Niedrigzinsphase jedoch gar nicht zum Vermögenszuwachs bei. Im Gegenteil: Durch die Inflation verliert das so zurückgelegte Geld über die Zeit sogar an Wert.



Die Anlage in Aktien oder Fonds mit höherer Rendite – aber entsprechend höherem Verlustrisiko – sehen Sachsen-Anhalter skeptisch. Nur 31 Prozent der für das DSGV-Vermögensbarometer Befragten hielten diese Anlageform in der Niedrigzinsphase für geeignet. Im Bundesdurchschnitt waren es 41 Prozent.

Und jetzt?

Wie lässt sich Vermögen denn nun gerechter verteilen? Umverteilung sei nicht der richtige Ansatz, meint Grabka. Es gehe nicht darum, den Kuchen anders zu verteilen, sondern vielmehr darum, den Kuchen zu vergrößern: Mehr Menschen müssten in die Lage versetzt werden, überhaupt Vermögen aufbauen zu können, sagt er. Denn wer etwa im Niedriglohnsektor arbeite, könne nichts zur Seite legen. Wie also könnten solche Menschen vermögend werden?

Grabka hat zwei Vorschläge an die Politik. Aus seiner Sicht sollten Menschen mit kleinem oder mittlerem Einkommen, die eine eigene Immobilie besitzen wollen, anders gefördert werden als bisher. Dafür schlägt er ein Mietkaufmodell vor. Dabei wird in einer Art Ratenkauf mit monatlichen Zahlungen eine vom Staat neugebaute Wohnung Stück für Stück gekauft werden. Diese Zahlungen sollten etwa so hoch sein wie eine Miete, aber eben nicht einem Vermieter zukommen, sondern in die eigene Immobilie und somit ins eigene Vermögen fließen, erklärt Grabka.