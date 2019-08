"Ihr Dreckslügner; widerliche Zensierv[!]otz* […] Möget ihr und euer grüner Nachwuchs in Kürze bestraft werden, vor Gericht oder von euren Migrantenfreunde auf der Straße", so lautet ein Kommentar unter einem Artikel, in dem über einen gewaltsamen Übergriff von Sicherheitspersonal in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) in Halberstadt berichtet wird.