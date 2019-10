Denn so vielfältig wie die heutige Arbeitswelt und deren Bezahlmodelle ausgestaltet ist, so komplex ist sie auch. Die eine ist Beamtin, der andere Freiberufler. Einer arbeitet tarifgebunden, ein anderer aber nicht. Dazu kommen die Hierarchiestufen vom Azubi bis zum Chef. Deshalb gibt es auch viele verschiedene Statistiken und keine allumfassende Übersicht zu Einkommen, Verdienst, Lohn, Gehalt und Honoraren.

Doch was all diese Statistiken gemeinsam haben: Sie geben Einblicke in unsere Bezahlung. Und diese beeinflusst maßgeblich das Leben derjenigen, die für diese Bezahlung arbeiten gehen. Die Bezahlung ist existenziell für viele Menschen in Sachsen-Anhalt. Wir haben daher beschlossen, uns eine Woche lang intensiver mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und verschiedene Aspekte rund um Lohn und Beruf zu beleuchten.