Grillen, Wandern, Bollerwagentouren Was an Himmelfahrt in Sachsen-Anhalt erlaubt ist – und was nicht

Hauptinhalt

Normalerweise dominieren an Himmelfahrt Männergruppen das öffentliche Bild. Doch in Zeiten von Corona gibt es auch am "Herren- und Vatertag" Einschränkungen. Ein Überblick, was erlaubt ist und was nicht.