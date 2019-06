Elberadweg und Co. Was Radtourismus Sachsen-Anhalt bringt

Radtourismus als Wirtschaftsfaktor

Volker Preibisch, der sich beim ADFC mit Radtourismus befasst, wundert sich, dass nach diesem Ergebnis nicht mehr Reaktionen und Bestrebungen aus dem Land kommen, um den Elberadweg wieder auf Platz 1 zu bringen. Denn Sachsen-Anhalt profitiert von Radtouristen: "Fernradwege sind ein Umsatzbringer, besonders für den ländlichen Raum", sagt Preibisch MDR SACHSEN-ANHALT. Allein der Elberadweg bringt ihm zufolge dem Land jährlich etwa 100 Millionen Euro Umsatz.

Radfahrer, die mehrere Tage am Stück unterwegs sind, müssen bei ihren Zwischenstopps demnach übernachten und zudem Verpflegung kaufen. Dabei kämen sie durch die Radwege in Regionen und Orte, die sie sonst nicht besuchen würden. Und: "Radtouristen sind keine Billig-Touristen", sagt Preibisch. Etwa 50 Euro am Tag zahlen sie nach Schätzungen des ADFC im Schnitt allein für ihre Unterkunft.

Ministerium: Keine Zahlen zu Radtouristen oder Einnahmen

Wie viele Radtouristen jährlich Sachsen-Anhalt bereisen, wird nicht erfasst. Bildrechte: Elia Gohr Das Wirtschaftsministerium teilte MDR SACHSEN-ANHALT auf Nachfrage mit, dass lediglich auf dem Elbe- und dem Saaleradweg Radfahrende gezählt würden – allerdings könne dabei nicht unterschieden werden, ob es sich um Radtouristen oder etwa Pendler handele. Außerdem gebe es im Bereich Tourismus und Gastgewerbe keine Erhebungen, mit welchem Verkehrsmittel Gäste angereist seien. Daher lägen "keine belastbaren quantitativen Angaben zur Entwicklung des Radtourismus in Sachsen-Anhalt vor", heißt es vom Wirtschaftsministerium. Nach Einschätzung der Tourismusanbieter lasse sich allerdings sagen, dass diese Art des Urlaubs auch in Sachsen-Anhalt seit Jahren im Trend liege.

Dass es keine genauen Zahlen gibt, wie viele Touristen jährlich die 18 Radwanderwege Sachsen-Anhalts nutzen, hält Preibisch vom ADFC für problematisch. Ohne diese Zählungen fehle ein wichtiges Argument für Investitionen in diese Radwege. Es könne nicht gezeigt werden, wie viele Einnahmen durch Radtouristen generiert würden. "Das ist unprofessionell", kritisiert er.

ADFC empfiehlt nur wenige Radwanderwege im Land

Investitionen in die Radfernwege wären allerdings nötig. "Es gibt nur etwa eine Handvoll Radwanderwege in Sachsen-Anhalt, die ich empfehlen würde", sagt Preibisch. Die meisten der 18 seien in einem miserablen baulichen Zustand. Teils sei auch die Beschilderung sehr schlecht.