Corona-Krise Was die Schulschließungen für Sachsen-Anhalt bedeuten

Simone Rössing, Fachanwältin für Arbeits- und Familienrecht, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass eine gesetzliche Lohnfortzahlung zudem im Falle einer behördlich angeordneten Quarantäne geregelt sei. Allerdings handelt es sich bei der Schul- und Kitaschließung nicht um eine Quarantäne. Die Kinder dürfen lediglich die Schulen bis zum 13. April nicht betreten. Deshalb greift diese Regelung im aktuellen Fall nicht. Die Eltern müssen sich individuell mit ihren Arbeitgebern einigen. Andreas Slowig, Schulleiter am Christian Wolf-Gymnasium in Halle, glaubt aber, dass die Arbeitgeber in der Stadt in der aktuellen Situation verständnisvoll reagieren. Er habe von keinem Fall gehört, wo es nicht gelungen sei, Kinder unterzubringen. "Wobei Kritik, so es sie gab, wahrscheinlich eher an die Stadt adressiert wurde, als an uns."