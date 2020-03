Seit Freitag, 13. März steht fest: In ganz Sachsen-Anhalt schließen alle Schulen und Kitas. Die Verfügung gilt vorerst bis zum Ende der Osterferien, einschließlich Montag, den 13. April. Es werde aber eine Notbetreuung für wichtige Berufe geben. Außerdem bleibe die Dienstpflicht für Lehrende bestehen.

Betroffen sind laut Behörden etwa 150.000 Kita-Kinder – rund 95.000 Kinder in Kitas und rund 56.000 Kinder in Hort-Betreuung. Insgesamt sind 1.800 Kitas betroffen. Im laufenden Schuljahr 2019/2020 gibt es etwa 197.000 Schüler im Land.

Sozialmininisterin Grimm-Benne hat am Sonntag eine Presseerklärung herausgegeben, in der Regelungen zur Kita-Betreuung ab morgen genauer erklärt werden. Montag und Dienstag sollen noch alle Eltern ihre Kinder in den Kitas abgeben können, die keine andere Betreuungsmöglichkeit gefunden haben.