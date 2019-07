Inke Schauser Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Inke Schauser arbeitet am Umweltbundesamt zu den Klimafolgen in Deutschland. In ihren Analysen stellt sie fest, dass die Folgen des Klimawandels bereits heute messbar seien und Deutschland vor große Herausforderungen stellen würden. "In Deutschland sehen wir die ansteigenden Temperaturen. Die Anzahl der Hitzetage steigt, die Gletscher schmelzen. Wir beobachten mehr und mehr Wetterextreme", sagt sie.



Und auch Andreas Marx vom Umweltforschungszentrum kann diesen Trend bestätigen. In einer Studie habe man sich an angeschaut, welche Auswirkungen unter anderem in Mitteldeutschland eine globale Erwärmung um 1,5 Grad, zwei Grad oder drei Grad auf den Wasserkreislauf hat. "Und bei 1,5 Grad und zwei Grad hat man Zunahmen der Dürre in der Größenordnung bis 30 Prozent." Bei einer Drei-Grad-Erwärmung müsse man in Mitteldeutschland 70 Prozent längere Zeiten unter Dürre erwarten.