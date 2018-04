Gefährdung des Schiffsverkehrs Wasserschutzpolizei stoppt betrunkene Kapitäne

Auf den Wasserstraßen in Sachsen-Anhalt hat die Polizei zuletzt verstärkt betrunkene Schiffsführer ertappt. Der Sprecher der Wasserschutzpolizei, Lutz Wendt, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, seit Anfang des Jahres habe es drei Fälle gegeben. 2017 seien es insgesamt vier Fälle gewesen: zwei in der Berufsschifffahrt, zwei auf Sportbooten.

Die meisten Vorfälle würden sich auf dem Mittellandkanal ereignen: "Der Kanal ist am stärksten frequentiert", so Wendt. Von den drei Fällen in diesem Jahr hätten sich zwei auf dem Mittellandkanal und einer auf dem Rothenseer Verbindungskanal bei Magdeburg abgespielt. Ein Fall sei ohne Folgen geblieben. In einem zweiten Fall seien andere Schiffe gefährdet worden. "Der dritte Fall führte zu einem Auffahrunfall", berichtete Wendt. Die meisten betrunkenen Schiffsführer werden laut Wasserschutzpolizei bei Stichproben erwischt. Es habe aber auch schon Fälle gegeben, da sei der Kapitän Schlangenlinien gefahren, sagte Wendt.