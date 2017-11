Bundesweites Modellprojekt Land will "Führerschein mit 15" fortführen

Sachsen-Anhalt macht sich für eine Fortführung des Modellprojekts "Mopedführerschein mit 15" Jahren stark. Über das Thema sprechen am Freitag die Verkehrsminister der Länder bei ihrer Konferenz in Wolfsburg. Dabei geht es darum, das bisherige bundesweite Modellprojekt über April 2018 hinaus zu verlängern.

Nach Angaben des Verkehrsministeriums ist die Zahl der Verkehrsdelikte und Unfälle der 15-jährigen Mopedfahrer vergleichsweise gering. So waren 2014 in Sachsen-Anhalt 53 Teilnehmer des Modellprojekts an Unfällen beteiligt. 2015 waren 70 Teilnehmer des Modellprojekts an Unfällen beteiligt. Bislang hat es in keinem Fall bei einem Unfall Tote gegeben.