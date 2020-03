Das Coronavirus trifft auch die Landwirtschaft in Sachen-Anhalt. Die Spargelbauern rechnen mit erheblichen Einbußen, weil viele der ausländischen Erntehelfer voraussichtlich in diesem Jahr nicht dabei sein können. Für manch alteingesessenen Betrieb ist die Lage existenzbedrohend. Denn bei vielen sind die finanziellen Reserven aufgrund der vergangenen beiden Dürrejahre aufgebraucht.

Einer dieser Betriebe ist der Spargelhof Kalkofen bei Tangerhütte im Landkreis Stendal. Senior-Chefin Sieglinde Kalkofen fürchtet den kompletten Ernteausfall, weil in diesem Jahr keine Wanderarbeiter aus Rumänien und Polen gekommen seien. Wenn das Wetter so bleibe, könne zwar nächste Woche schon der erste Spargel gestochen werden, allerdings nähmen große Abnehmer wie Hotels mangels Gästen derzeit keinen Spargel, beklagt Kalkofen.

Niemand kauft jetzt Spargel, weder auf Bauernmärkten noch im Laden. In diesen Zeiten haben die Menschen andere Sorgen. Spargel braucht da kein Mensch.

Die Spargelsaison steht vor der Tür, die Helfer nicht – viele Landwirte haben nicht genügend Kräfte für die Ernte. Bildrechte: MDR / Barbara Brähler

Auch Spargelbauer Patrick Wolter aus Hohenseeden kämpft mit den Folgen der zwei vergangenen Hitzesommer und der Coronakrise. Der Landwirt aus dem Jerichower Land rechnet in diesem Jahr nur mit einem Bruchteil der sonst 120 polnischen Erntehelfer. Kopfzerbrechen bereite ihm besonders, dass Polen die Grenze zugemacht hat. Zwar kämen die Helfer aus Polen heraus, aber nicht wieder rein, so Wolter.



Sollten nicht alle Helfer anreisen können, könnte der Spargel auf rund 80 Prozent der 120 Hektar großen Fläche nicht abgeerntet werden. Deshalb wolle er nun erstmal mit einem kleineren Team starten. Er habe einen Bus mit acht Mann geordert und werde schauen, ob das funktioniere. Die polnischen Erntehelfer gegen deutsche ungelernte Kräfte auszutauschen, sei schwierig, so Wolter: