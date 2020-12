Paket-Stress wegen Weihnachten und Corona Post verarbeitet jeden Tag 50.000 Pakete zusätzlich

Ab Mittwoch haben in Sachsen-Anhalt viele Läden geschlossen. Schon im ersten Shutdown hat das dafür gesorgt, dass Paketzustellerinnen und Paketzusteller viel zu tun hatten. Im zweiten Shutdown kommt zu den Alltagswaren noch Weihnachten dazu. Wer seine Geschenke bis jetzt noch nicht hat, wird in vielen Fällen keine Wahl haben, außer, sie online zu bestellen.

Für Paketzusteller wie die Deutsche Post bedeutet das Stress. Momentan verschickt allein die Deutsche Post in Sachsen-Anhalt 250.000 Pakete täglich. Wie die Pressesprecherin der Deutschen Post, Anke Blenn, MDR SACHSEN-ANHALT sagte, ist das Paketaufkommen in diesem Jahr enorm. In den Paketzentren laufen die Bänder beinahe rund um die Uhr. Durchschnittlich würden in Sachsen-Anhalt täglich 200.000 Pakete ausgeliefert. Derzeit habe man jeden Tag bis zu 50.000 Pakete zusätzlich zu bewältigen.