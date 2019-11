Erste Weihnachtsbäume schmücken Marktplätze

In Salzwedel steht der Weihnachtsbaum auch schon auf dem Rathausturmplatz. Die Colorado-Tanne ist 15 Meter hoch und wurde von einer Familie aus Ritze gespendet. Am 29. November wird der Weihnachtsmarkt in Salzwedel eröffnet. Bildrechte: Andreas Köhler, Stadt Salzwedel