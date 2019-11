Beuster Weihnachtsmarkt

14.12.2019

Alte Schmiede

Diesdorf: Historischer Weihnachtsmarkt

14.12. bis 15.12.2019

Freilichtmuseum

Einwinkeler Weihnachtsmarkt

21.12.2019

Einwinkel

Gardelegener Weihnachtszauber

13.12. bis 15.12.2019

Rathausplatz Gardelegen

Weitere Informationen

Genthiner Weihnachtsmarkt

20. bis 22.12.2019

Marktplatz Genthin

Groß Garzer Advent mit Weihnachtsmarkt

30.11.2019

Kirche und Dorfplatz, Groß Gartz

Havelberger Weihnachtsmarkt

06.12.-08.12.2019

Marktplatz Havelberg

Weitere Informationen

Jerichower Advent im Kreuzgang

01. bis 02.12.2019

Kloster Jerichow

Kamerner Weihnachtsmarkt

30.11.2019

Seeperle, Kamern

Klädener Adventsmarkt

01.12.2019

Schlossplatz Kläden

Weitere Informationen

Klietzer Weihnachtsmarkt

12.12.2019

Klietz

Krüdener Weihnachtsmarkt

01.12.2019

Sportplatz Krüden

Kunrauer Weihnachtsmarkt am Schloss

07.12.2019

Schloss Kunrau

Salzwedeler Weihnachtsmarkt

29.11. bis 15.12.2019

Rathausturmplatz Salzwedel

Schollener Weihnachtsmarkt

30.11.2019

Schollene

Seehausener Bratapfelmarkt

07.12.2019

Postplatz Seehausen Altmark

Stendaler Weihnachtsmarkt

12.12. bis 15.12.2019

Marktplatz Stendal

Weitere Informationen



Außerdem: Eisbahn auf dem Winkelmannplatz vom 12.12.2019 bis 16.02.2020 (Ende der Winterferien)

Tangermünder Weihnachtsmarkt und offene Höfe

06.12. bis 08.12.2019

Altstadt Tangermünde

Werbener Biedermeier-Christmarkt

14.12. bis 15.12.2019

Kirchplatz Werben Bildrechte: imago images / STPP

Altenhausener Märchenzauber

30.11. bis 01.12.2019

Schloss Altenhausen

Altenweddinger Weihnachtsmarkt

30.11.2019

Kantorberg Altenweddingen

Aschersleber Weihnachtsmarkt

29.11. bis 22.12.2019

Rathaus Aschersleben

Ballenstedter Adventslust

29.11. bis 01.12.2019

Rathausplatz Ballenstedt

Blankenburger Schlossweihnacht

29.11. bis 01.12.2019

Hof des Großen Schlosses Blankenburg

Ermsleber Burgenweihnacht

14.12. bis 15.12.2019

Konradsburg Ermsleben

Halberstädter Weihnachtsmarkt

26.11. bis 29.12.2019

Fischmarkt Halberstadt



Außerdem: Halberstädter Weihnachtshöfe vom 29.11. bis 01.12.2019 in der Altstadt

Harzgeröder Adventstage

07.12. bis 08.12.2019

Bergstadt Harzgerode

Ilsenburger Weihnachtsmarkt

06.12. bis 08.12.2019

Marktplatz Ilsenburg

Magdeburger Weihnachtsmarkt

25.11. bis 30.12.2019

(außer 24.12. & 25.12.)

Alter Markt Magdeburg

Weitere Informationen

Mansfelder Weihnachtsmarkt

07.12. bis 08.12.2019

Schloss Mansfeld

Osterweddinger Weihnachtsmarkt

16.12.2019

Alte Kirchstraße Osterweddingen

Osterwiecker Weihnachtsmarkt

14.12. bis 15.12.2019

Marktplatz Osterwieck

Neben dem Weihnachtsmarkt lockt vor allem der Advent in den Höfen nach Quedlinburg. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß Quedlinburger Weihnachtsmarkt

27.11. bis 22.12.2019

Markt Quedlinburg



Außerdem: Advent in den Höfen am 30.11. und 01.12., am 07.12. und 08.12. sowie am 14.12. und 15.12.2019

Sangerhäuser Weihnachtsmarkt

11.12. bis 15.12.2019

St. Marien, Sangerhausen

Stolberger Weihnachtsmarkt

13.12. bis 15.12.2019

Rittergasse Stolberg

Wernigeröder Weihnachtsmarkt

29.11. bis 22.12.2019

Marktplatz vor dem Rathaus Wernigerode

Zilly: Lichterfest

07.12. bis 08.12.2019

Wasserburg Zilly Bildrechte: imago images/STPP

Akener Weihnachtsmarkt

06. bis 08.12.2019

Marktplatz Aken

Bernburger Heele-Christ-Markt

28.11. bis 22.12.2019

Karlsplatz Bernburg



Außerdem: Klosterweihnacht am 14. sowie 15. Dezember im Bernburger Kloster

Bitterfelder Weihnachtsmarkt

13. bis 15.12.2019

Marktplatz Bitterfeld

Dessauer Weihnachtsmarkt in der Marienkirche

10. bis 15.12.2019

Marienkirche Dessau

Jessener Weihnachtsmarkt

21. bis 22.12.2019

Marktplatz Jessen

Köthener Schlossweihnacht

13. bis 15.12.2019

Schloss und Veranstaltungszentrum Köthen

Möllensdorfer Wald-Weihnachtsmarkt

30.11. bis 22.12.2019, samstags und sonntags

Wald bei Möllensdorf, Zum Sägewerk 6

Roßlauer Adventsmarkt

14. bis 15.12.2019

Wasserburg Roßlau

Wittenberger Weihnachtsmarkt

25.11. bis 30.12.2019

Markt Lutherstadt Wittenberg



Außerdem: Markt der schönen Dinge am 1. Dezember in den Werkstätten des Kunsthofes Markt 4, auf dem Cranachhof am Markt und auf dem Cranachhof, Schlossstr. 1

Wörlitzer Adventsmarkt

29.11. bis 01.12.2019

Schloss, Park, Kirche von Wörlitz

Zerbster Weihnachtsmarkt

06.12. bis 08.12. sowie 13.12. bis 15.12.2019

St. Bartholomäi, Zerbst Bildrechte: imago images / STPP

Bad Dürrenberg | Weihnachtsmarkt vor dem Palmen- und Vogelhaus

06.12. und 07.12.2019

Kurpark

Weitere Informationen

Freyburger Weihnachtsmarkt

29.11. bis 01.12.2019

Kirchplatz Freyburg



Außerdem: Weihnachtsmarkt der Winzervereinigung am 15.12.2019, Platz vor der Winzervereinigung

Hallescher Weihnachtsmarkt

26.11. bis 23.12.2019

Marktplatz Halle

Weitere Informationen



Außerdem: Advent an der Saale am 07. und 08.12.2019 am Saaleufer

Leißlinger Weihnachtsmarkt

08.12.2019

Schulplatz Leißling

Merseburger Schlossweihnacht

06.12. bis 15.12.2019

Schloss Merseburg

Weitere Informationen

Auch in diesem Jahr wieder mit Eisbahn: der Naumburger Weihnachtsmarkt. Bildrechte: MDR JUMP Naumburger Weihnachtsmarkt

25.11. bis 22.12.2019

Markt Naumburg

Weitere Informationen



Außerdem:

- Weihnachtliches in den Höfen vom 30.11. bis 01.12.2019

- Advent in den Weinbergen 21. und 22.12.2019

Prießnitzer Weihnachtsmarkt

30.11.2019

Prießnitz

Querfurter Weihnachtsmarkt

20. bis 22.12.2019

Burg Querfurt

Weißenfelser Weihnachtsmarkt

29.11. bis 22.12.2019

Marktplatz Weißenfels



Außerdem:

- Höfische Weihnacht am 1. Dezember in der Innenstadt

- Marienweihnacht am 15. Dezember in der Marienkirche

Wettiner Adventsmarkt

30.11.2019

Nikolaikirche Wettin

Zeitzer Weihnachtsmarkt "Weihnacht unter Sternen"

29.11. bis 08.12.2019

Altmarkt Zeitz



Außerdem: Schlossweihnacht auf Schloss Moritzburg in Zeitz am 22.12. sowie vom 25.12. bis 27.12.2019