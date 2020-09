Als die Mauer fiel, war Susan Baumgartl erst zehn Jahre alt. Und doch steckt dieses andere Leben in ihr. "Ich habe ein anderes Leben kennengelernt", sagt sie. "Diese Erfahrung war für mich zum Glück total früh zu Ende und ich kam in ein neues System, in dem ich in ganz andere Perspektiven einnehmen konnte."

Sie hat die DDR erlebt und doch ist dieses System so befremdlich für Susan Baumgartl. "Wenn mein Vater mir Dinge erzählt aus dem Erwachsenenleben in der DDR, was auf mich erst noch zugekommen wäre, sind das manchmal absurde Geschichten." Sie fühle sich dann mitunter, als erzähle ihr Vater ihr von einem Land aus einem anderen Kulturkreis. "Es ist so komplett anders, als wir das heute kennen."

Wie lange wäre das gut gegangen?

Susan Baumgartl hinterfragt Dinge gern. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Jahre des Umbruchs haben die 41-Jährige geprägt. Susan Baumgartl sagt von sich, dass sie gern hinter die Dinge schaut. Dass sie hinterfragt, Dinge in Zweifel zieht. Und lieber noch einmal nachsieht, ehe sie etwas weitererzählt. Auch deshalb glaubt sie, dass es in der DDR irgendwann schwierig geworden wäre für sie. Wann, das kann sie nicht genau sagen. Vielleicht in der Pubertät. Hätte sie sich auch dann zufrieden gegeben mit so einfachen Antworten? "Es hängt schon mit meiner Persönlichkeit zusammen, Dinge durchdringen zu wollen."