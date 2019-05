Vergleich mit anderen Bundesländern Wenige Sachsen-Anhalter wagen Selbstständigkeit

In Sachsen-Anhalt machen sich – verglichen mit den anderen Bundesländern – wenige Menschen selbstständig. Im bundesweiten Vergleich belegt das Land den vorletzten Platz vor Thüringen. Das geht aus dem Gründungsmonitor der staatlichen Förderbank KfW hervor. Den Daten zufolge haben sich im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2018 von 10.000 Erwerbsfähigen jährlich 77 Sachsen-Anhalter selbstständig gemacht. Im Nachbar-Bundesland Thüringen gab es 74 Gründer, in Sachsen 106.

Viele Gründer sehen der Erhebung zufolge vor allem bürokratische Hürden als problematisch. Zudem hätten viele Fragen zur Finanzierung. Als Unterstützung für Existenzgründer gibt es in Sachsen-Anhalt daher bereits eine Vielzahl an Angeboten. So stellt unter anderem das Transfer- und Gründerzentrum der Universität Magdeburg für Studierende eine Anlaufstelle für eine erste Beratung dar. Aber auch das Land Sachsen-Anhalt informiert Gründer darüber, welche Förderungen möglich sind.