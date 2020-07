Aus dem vorliegenden Bericht können auch die einzelnen Branchen genauer betrachtet werden. So gibt es in Sachsen-Anhalt die meisten Arbeitslosen im Bereich Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit – insgesamt 22.880 Personen.

Im Vergleich zum Juli 2019, also vor der Corona-Pandemie, sind die Zahlen der Arbeitslosen in allen Branchen durchweg angestiegen. Den höchsten prozentualen Anstieg gibt es dabei im Bereich der Geisteswissenschaften, Kultur, Gestaltung – mit 28,9 Prozent. Den geringsten Anstieg gab es mit 4,5 Prozent in Sachsen-Anhalt bei der Land-, Forst- und Tierwirtschaft sowie im Gartenbau. Auf einer Pressekonferenz zu den aktuellen Coronamaßnahmen am Dienstag hatte Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) gesagt, dass es der Wirtschaft in weiten Teilen schon fast wieder normal gehen würde.