Wo weniger Menschen zusammentreffen, gibt es auch weniger Kriminalität. Bars, Diskotheken oder Ausflugsziele haben geschlossen. Straßenkriminalität – also Schlägereien oder Raubstraftaten – werden seltener angezeigt. Landesweit hat die Polizei über alle Tatgruppen gerechnet in der Woche ab dem 9. März insgesamt noch 3.609 Anzeigen aufgenommen. Zwei Wochen später waren es nur noch 2.889 – also 700 Anzeigen weniger. Gestiegen ist in den vergangenen Wochen die Zahl der Fälle häuslicher Gewalt und die Zahl der Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz. Die Zahlen im Detail: