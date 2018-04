Weniger Infektionen Grippewelle fast überstanden

Während es in den meisten Landkreisen kaum noch Grippefälle gibt, ist im Süden Sachsen-Anhalts die Grippesaison noch nicht ganz ausgestanden. In Halle und im Saalekreis gibt es sogar mehr Erkrankungen als in der Vorwoche. Das gilt aber auch für Wittenberg und den Altmarkkreis Salzwedel.