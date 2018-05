Hundeattacken in Sachsen-Anhalt Weniger Hunde-Angriffe auf Menschen und Tiere

Wesenstest für einen Pitbullrüden: Die Szene simuliert das Zusammentreffen mit einem gestolperten Jogger. Bildrechte: dpa

Diese Rassen dürfen nur unter Auflagen gehalten werden. So muss jeder Hund einen Wesenstest über sich ergehen lassen. "Und der Hundehalter muss in einer Sachkunde-Prüfung nachweisen, dass er in der Lage ist, mit diesem Tier umzugehen", so Denise Vopel. Diese Prüfung bestehe aus einem theoretischen Teil, der von der Behörde abgenommen wird und aus einem praktischen Teil in einer zertifizierten Hundeschule. 2016 war in Sachsen-Anhalt das Gesetz über die Hundehaltung verschärft worden.