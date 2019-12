Die Folge: Es gibt immer weniger Weihnachtsmänner. Allerdings gibt es trotz der Entwicklung auch in Sachsen-Anhalt noch Arbeitsagenturen, die Weihnachtsmänner vermitteln – in Halle, Magdeburg, Stendal, Sangerhausen und Halberstadt. Und die haben auch noch zu tun. Laut Regionaldirektion der Agentur für Arbeit wurden in Stendal voriges Jahr 20 Weihnachtsmänner vermittelt, in Magdeburg gab es für neun Weihnachtsmänner 150 Einsätze. So viele seien es 2018 auch in Halle gewesen. In Halberstadt kamen die Weihnachtsmänner demnach auf rund 30 Einsätze. Was alle Weihnachtsmänner eint: Sie werden vorwiegend von Familien oder aber von Vereinen gebucht – um im Advent Kinder zu beschenken und die Adventszeit einzuläuten.