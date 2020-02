Und es kommt doch auf die Größe an, zumindest bei der Befriedigung des Lokalpatriotismus der Großstädter Sachsen-Anhalts. Die Landeshauptstadt Magdeburg oder die Händelstadt Halle – welche Stadt ist größer?

Laut Statistischem Landesamt hat Halle im Moment mehr Einwohner als Magdeburg. Doch das war nicht immer so. Ein Überblick über die wichtigsten Daten im Rennen um den Titel der größte Stadt Sachsen-Anhalts.

Während Halle zu Beginn des letzten Jahrhunderts an der 200.000 Einwohnermarke kratzt, steht Magdeburg vor dem Sprung über die 300.000 Marke – die 1930 genommen wird.

In den dreißiger und vierziger Jahren steigen die Bevölkerungszahlen beider Städte. Magdeburg knackt 1940 mit 346.600 Einwohnern den Rekord. Mehr Einwohner gab es noch nie in einer Stadt auf dem Gebiet Sachsen-Anhalts – und gibt es, Stand heute, auch nicht mehr.

Auch Halle wächst deutlich, kommt aber nicht an Magdeburg heran. Beide Städte sind für die Aufrüstung der Nazis wichtig. In Magdeburg werden Panzer hergestellt, in Leuna synthetisches Benzin.