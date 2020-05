Auch vom Schlachhof Tönnies heißt es, dass das Werkverträge-Verbot die Wettbewerbsfähigkeit so mindern könnte, dass europäische Wettbewerber dann deutsche Supermärkte beliefern würden. Es könne aber auch in eine andere Richtung gehen: "Wenn es uns gelingt, die Mitarbeiter an uns zu binden und die Produktion in Deutschland zu sichern, könnte Fleisch etwas teuer werden." In jedem Fall will sich das Unternehmen nach eigenen Angaben der neuen Herausforderung stellen und sich an die Gesetze halten, so wie auch in der Vergangenheit.